Dallo scorso 18 ottobre 2021, grazie al programma di fidelizzazione Tim Party dell’omonimo operatore, potrete partecipare ad un nuovo concorso a premi in occasione della festa di Halloween.

Oltre ai classici premi instant win, potrete vincere anche un viaggio in Transilvania, casa di Dracula. Scopriamo insieme tutti i dettagli per partecipare.

Tim vi regala un viaggio in Transilvania

L’iniziativa è denominata Dolcetto o scherzetto e per partecipare dovrete accedere al sito ufficiale di Tim Party ed effettuare il login. Se non siete ancora registrati fatelo, e cliccate sul banner dedicato all’iniziativa. Quest’ultima sarà disponibile fino al prossimo 1° novembre 2021. Cliccando sul banner verrete rimandati ad una pagina del concorso, all’interno della quale dovrete cliccare sul tasto Partecipa.

Arrivati a questo punto visualizzerete una pagina dedicata all’iniziativa appena descritta, per partecipare all’instant win dovrete selezionare un tasto apposito e cliccare sulla porta che comparirà. Sarà un sistema random elettronico ad assegnare il premio, i partecipanti vedranno apparire un messaggio a video, che dirà loro se hanno vinto o meno.

Vi ricordo che il programma di fidelizzazione distingue 4 tipologie di clienti, le tipologie sono chiamate Cluster. Nel Cluster 1 sono inseriti gli utenti attivi da massimo 12 mesi, nel Cluster 2 quelli attivi da oltre 12 mesi fino a 5 anni. Il Cluster 3 comprende clienti attivi da oltre 5 anni ed infine il Cluster 4 è dedicato ai clienti con almeno una linea fissa ed una mobile. Come indicato nel regolamento del concorso, ogni giorno è prevista una possibilità di partecipazione per il cluster 1, due possibilità per il cluster 2, tre possibilità per il cluster 3 e cinque possibilità per il cluster 4.

Durante l’estrazione, prevista entro il 15 Dicembre 2021, sarà estratto un singolo vincitore, che si aggiudicherà il premio previsto in palio. Come anticipato precedentemente, si tratta di un viaggio in Transilvania per due persone che comprende 4 giorni e 3 notti.