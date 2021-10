Il volantino Bennet attivato dall’azienda per la seconda metà del mese di Ottobre è assolutamente inarrestabile, al suo interno gli utenti possono mettere le mani su alcune promozioni veramente incredibili, con prezzi ridottissimi che garantiscono un risparmio superiore alle aspettative.

L’ampia disponibilità della campagna stessa non pone limiti all’immaginazione degli utenti che vogliono risparmiare il più possibile, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti risultano essere effettuabili solamente nei negozi, non sul sito ufficiale. Le scorte, al contrario, non dovrebbero effettivamente scarseggiare prima della data di scadenza. Gli interessati, infine, potranno fare affidamento sulla rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa.

Bennet: questi sconti sono assurdi

Il prodotto su cui si fonda l’intero volantino Bennet è Apple iPhone 11, un dispositivo non propriamente recente, data la sua commercializzazione nel corso del 2020, ma comunque ancora perfettamente in grado di soddisfare le aspettative degli utenti, con prestazioni in linea con le aspettative.

La cifra di acquisto è proporzionata alla sua conseguente svalutazione temporale, da Bennet è disponibile la variante da 64GB, la quale può essere portata a casa con un esborso finale di 499 euro.

Coloro che invece vorranno espandere il proprio ecosistema Apple, avranno la possibilità di scegliere il nuovo Apple MacBook Air, con processore M1 e display retina da 13,3 pollici di diagonale, disponibile a 949 euro. In entrambi i casi, lo ricordiamo, è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi.