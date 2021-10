Mobvoi, l’azienda tra le più addentri nel mondo dei dispositivi indossabili, lancerà la prossima settimana un suo nuovo prodotto, che per certi versi ci riporterà alla mente il già noto TicWatch Pro X.

Il nome scelto per il nuovo smartwatch è TicWatch Pro 3 Ultra GPS, il cui post di annuncio non sono state specificate informazioni su caratteristiche e prezzo, ma in compenso la società ha dichiarato che metterà in dei premi prima del lancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS sarà annunciato durante la prossima settimana

Ciò che si suppone di sapere sul dispositivo è frutto dei leak accumulati nel corso del tempo. Uno in particolare, che ne mostrava il design, ci ha suggerito che dovrebbe supportare le funzionalità di monitoraggio cardiaco più avanzate, tra cui la ricerca dell’età biologica del tuo cuore e altri frammenti di dati.

Inoltre, è quasi certo che il TicWatch Pro 3 Ultra sarò lanciato con Wear OS 2, ma come con altri lanci recenti sarà probabilmente idoneo per un futuro aggiornamento a Wear OS 3. Si è parlato anche di un possibile Snapdragon 4100+ a bordo. Come detto in apertura, il dispositivo ricorda molto il TicWatch Pro X, difatti è molto probabile che sia la sua versione globale.

L’appuntamento per il suo rilascio è fissato per il 13 ottobre 2021, perciò rimanete sintonizzati per saperne di più. Nel frattempo non smetteremo di aggiornarvi nel caso dovessimo ricevere altri dettagli.