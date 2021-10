Girando per gli stand dei grandi distributori di elettronica consumer non è difficile incapparsi in televisori con diagonale da 55, 65 o anche 75 pollici. Ma LG Electronics ha voluto strafare proponendosi con una TV da 325 pollici il cui prezzo risulterebbe proibitivo alla maggior parte di noi comuni mortali. Il brand ha deciso di fare le cose in grande, anzi in grandissimo sia sul fronte delle dimensioni che dei costi richiesti al pubblico. Meglio del Cinema ma forse preferirai l’acquisto del biglietto. Scopriamo di più.

TV LG immensa con 325 pollici ad un prezzo inaspettato

Se hai deciso di dare fondo al credito presente sulla tua carta di credito il nuovo televisore LG è sicuramente un buon modo per spendere tanto. Con un costo di 1,7 milioni di dollari la soluzione ideale per l’Extreme Home Cinema promette di rendere surreale la visualizzazione dei contenuti. Si tratta della nuova gamma denominata DVLED che sta per Direct View LED.

I modelli di questa nuova lineup sono fortemente differenziati per layout, diagonali e prezzi. Si parte da un 81 pollici per giungere all’estremo top di gamma descritto in questo articolo. Non è un modello che si acquista in negozio e si porta a casa. Infatti saranno gli incaricati LG a recarsi sul luogo dell’installazione per effettuare tutte le connessioni e le predisposizioni del caso. Per i primi tre anni l’assistenza è inclusa come anche la supervisione dello stato del pannello. Con una spesa del genere pensiamo possa essere il minimo.

In ogni caso si parte dal 2K fino al formato 8K con pieno supporto alle funzioni webOS con previsti aggiornamenti di sistema lato sicurezza e funzionalità. Si può scegliere tra i formati 16:9 fino a 325 pollici e Ultra Stretch con form factory 32:9 e diagonale da 196 pollici.