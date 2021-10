Le occasioni lanciate da Comet sono veramente assurde, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una campagna promozionale più grande ed importante del previsto, la quale prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio (al superamento dei 49 euro di spesa), e garantisce un risparmio incredibile.

Tutti gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui trattiamo un volantino Comet, sono effettuabili sia online che in negozio. I prodotti sono commercializzati con la garanzia di 24 mesi, ed in parallelo sono distribuiti, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, nella variante completamente sbrandizzata. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero essere limitate numericamente.

Comet: queste sono le nuove offerte da non perdere

Comet non fa sconti alle dirette rivali del settore, in questi giorni di inizio Ottobre ha ufficialmente lanciato un nuovo volantino con il quale è facilissimo pensare di risparmiare, grazie a prezzi sempre più bassi ed economici, anche sull’acquisto di un top di gamma. Un esempio può essere portato dall’ottimo Apple iPhone 12 Pro, un dispositivo che non necessita assolutamente di presentazioni, e che oggi può essere scelto da Comet al prezzo finale di 999 euro (per la sola variante sbrandizzata).

Molto interessante, al di sotto dei 400 euro, è anche la proposta relativa al Realme GT Master Edition, un ottimo dispositivo in grado di garantire discrete prestazioni generali. Per ogni altra informazione in merito, collegatevi al sito ufficiale di Comet.