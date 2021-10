Il volantino Trony ne ha davvero per tutti, con la nuova campagna promozionale gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare sconti sempre più interessanti, e prodotti di altissima qualità, a prezzi veramente ridottissimi.

La soluzione che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere sempre attiva solamente nei vari punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda, o comunque da altre parti. Il consiglio è di controllare sempre le ultime pagine, per scoprire quali sono le location in cui è stata effettivamente attivata, in modo da essere certi che gli sconti siano attivi presso la propria residenza. Il volantino è valido fino al 19 ottobre 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Correte su questo canale Telegram, sono disponibili per voi i nuovi codici sconto Amazon e tantissime offerte molto speciali.

Trony: che offerte nel volantino

Innumerevoli sono i prodotti in promozione da Trony, sebbene siano quasi interamente legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, perfettamente rappresentata da modelli in vendita a meno di 450 euro. In particolare risultano essere acquistabili Motorola Edge 20 Lite a 349 euro, wiko Y62 Plus a 99 euro, Nokia C20 a 89 euro, Vivo Y72 a 279 euro, Vivo V21 a 399 euro, TCL 20L+ a 279 euro, Realme GT Master Edition, Realme R8 Pro, Oppo A15, Oppo A74, oppo A54, Oppo A94, xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A22 o anche gli ultimo Oppo Reno 6 e Oppo Reno 6 Pro.

Le possibilità di acquisto, come avete potuto notare voi stessi, sono quasi infinite. Naturalmente il volantino Trony si dedica anche ad altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo l’apertura del sito ufficiale, potrete sfogliare le pagine e scoprire tutte le offerte.