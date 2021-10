Le conversazioni di WhatsApp sono in continua evoluzione. Specie in estate, la piattaforma di messaggistica istantanea è tornata a lavorare sugli aggiornamenti del servizio. Dopo un periodo di pausa, gli utenti hanno trovato quindi importanti novità per le loro comunicazioni quotidiane, a partire dalla possibilità di raddoppiare la velocità di riproduzione per le note vocali. Un secondo determinate upgrade di WhatsApp in estate ha riguardato invece le foto.

WhatsApp guarda Instagram per l’upgrade delle foto

Gli sviluppatori della chat hanno preso in modello un tool già presente su Instagram. In particolare, i tecnici si sono concentrati su una funzione disponibile all’interno della sezione Direct – quella delle conversazioni – del social network.

Le nuove versioni di WhatsAPp garantiscono ora agli utenti la possibilità di aprire immagini rapide, ossia immagini a scadenza disponibili solo attraverso “una sola visualizzazione”.

Prima di inviare una foto ad un contatto della rubrica o anche in una chat di gruppo, gli utenti potranno ora spuntare la funzione dell’unica visualizzazione. I destinatari che riceveranno la foto in questione potranno guardare questa solo nel momento dell’apertura. In seguito, infatti, il file sarà rimosso in via definitiva.

I tecnici di WhatsApp attraverso un simile aggiornamento desiderano rendere le conversazioni della piattaforma ancora più immediate. Al tempo stesso questa funzione aiuterà anche i singoli utenti, specialmente coloro che hanno problemi di spazio sulla memoria dello smartphone. Le foto istantanee infatti non occuperanno spazio prezioso.

Il roll out dell’aggiornamento partito già sulle recenti versioni di WhatsApp su iPhone e Android e si concluderà entro poche settimane.