Un traguardo da record quello raggiunto da TikTok, noto social network di ByteDance. Il risultato è incredibile e promette grandi guadagni. Questo sembra essere il momento giusto per lanciarsi alla ricerca della fama su questa piattaforma. La sua crescita esponenziale sta facendo la differenza per i TikToker storici. Potrebbe davvero essere l’occasione per realizzare il sogno di diventare un creator famoso.

TikTok: record di iscritti che supera il miliardo

“Un miliardo di volte grazie” è il titolo del blog post pubblicato da TikTok sulla sua pagina ufficiale dedicata alle comunicazioni della società. Il social network, proprietà di ByteDance, infatti ha da poco superato il miliardo di utenti mensili in tutto il mondo. Un traguardo che fa ben sperare i creator promettendo così, senza troppe difficoltà, guadagni sempre maggiori.

✨1 miliardo✨ di persone su TikTok! Grazie alla nostra community globale 🎉 https://t.co/DMoPjeJbrH — TikTok Italia (@TikTok_it) September 27, 2021

Ecco quanto ha dichiarato Vanessa Pappas, Chief Operating Officer di TikTok, proprio in merito a questo traguardo importante del social network più amato dai giovanissimi:

“La nostra mission è ispirare creatività e portare allegria e oggi vogliamo celebrare la community globale di TikTok. Oltre un miliardo di persone in tutto il mondo arrivano ogni mese su TikTok per divertirsi mentre imparano, ridono o scoprono qualcosa di nuovo. Siamo onorati di essere diventati una vera casa per la nostra community così estremamente variegata e diversificata, composta da famiglie, piccole imprese e creator che sono diventati le nostre star preferite. TikTok è entrato nella vita di tantissime persone in tutto il mondo grazie alla creatività e all’autenticità dei nostri creator. Alla nostra community globale va il grande merito di essere riuscita a raggiungere milioni di persone, di tutte le generazioni“.

Niente confini quando si tratta di social network

Non ci sono più confini con TikTok. Chiunque e ovunque, in tutto il mondo, può vedere i contenuti realizzati da quel creator anche a decine di migliaia di chilometri di distanza. È questo il concetto espresso sempre da Pappas:

“Che tu sia a Singapore, San Paolo, Stoccolma o Seattle, noi celebriamo TE – i creator che ci ispirano, gli artisti che presentano nuovi album e scalano le classifiche, i brand che ci permettono di scoprire e connetterci con i prodotti che amiamo, le community che ci sostengono e tutte le persone che continuano a farci ridere e ballare“.