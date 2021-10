Per il mercato indiano è stato da poco presentato in veste ufficiale un nuovo tablet a marchio Motorola. Stiamo parlando del nuovo Motorola Moto Tab G20, un dispositivo di fascia media proposto ad un prezzo di poco superiore ai 100 euro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche tecniche.

Motorola Moto Tab G20 presentato ufficialmente per il mercato indiano

In quest’ultimo periodo abbiamo assistito ad una vera e propria rinascita del settore dei tablet, molto probabilmente anche in seguito allo smart working e alla didattica a distanza. Molte aziende hanno dunque lanciato le proprie proposte per diverse fasce di prezzo e ora lo ha fatto anche Motorola con il suo nuovo tablet di fascia medio-bassa.

Come già accennato, si tratta del nuovo tablet Motorola Moto Tab G20. Dal punto di vidta estetico, non troviamo grosse novità. Sul fronte è presente un classico display IPS LCD da 8 pollici di diagonale con le cornici piuttosto pronunciate, mentre sul retro è presente un unico sensore fotografico da 5 megapixel (quella frontale è da 2 megapixel). Le prestazioni sono invece affidate al SoC MediaTek Helio P22T con tagli di memoria da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno.

La connettività è composta dal wi-fi ac e dal Bluetooth 5. Non mancano poi il jack audio per le cuffie e il supporto a Dolby Atmos. La batteria ha una capienza di 5100 mAh, mentre il software è Android 11.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto Tab G20 sarà distribuito per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 128 euro al cambio. Vedremo se più in là verrà commercializzato anche da noi in Italia.