In questi ultimi mesi abbiamo visto debuttare ufficialmente sul mercato non solo smartphone, ma anche diversi tablet anche piuttosto interessanti. Tra le aziende che li hanno proposti, ci sono state ad esempio Samsung, Huawei e Xiaomi. A quanto pare, però, sembra che anche Motorola annuncerà presto un nuovo tablet, ovvero il nuovo Moto Tab G20.

Motorola annuncerà a breve il nuovo Moto Tab G20: ecco le presunte specifiche secondo Google Play Console

Anche la nota azienda Motorola, stando a quanto è emerso in queste ore, si appresta a portare in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo tablet. Come già accennato, il device in questione si chiamerà Moto Tab G20 e a darci una conferma del suo arrivo è stato in queste ore il sito web Google Play Console.

Su quest’ultimo, in particolare, sono state riportate alcune delle presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo tablet a marchio Motorola monterà un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratterà del SoC MediaTek MT8768A, cioè il SoC MediaTek Helio P22T. Ad accompagnarlo ci saranno poi 3 GB di memoria RAM, mentre il sistema operativo dovrebbe essere l’ultima release Android 11. Il display, invece, dovrebbe avere una diagonale da 8 pollici in risoluzione 800 x1280 pixel e la batteria dovrebbe avere una capienza di 5100 mAh.

Osservando dunque la presunta scheda tecnica, sembra che il nuovo Moto Tab G20 sarà in sostanza una versione re-branded dello scorso tablet del produttore Lenovo, cioè il Lenovo Tab M8, anche se per ora non ne abbiamo la conferma ufficiale. Staremo a vedere.