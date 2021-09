Realme si conferma molto attiva nel settore degli smartphone medio gamma e annuncia il nuovo Realme V11s 5G, un dispositivo con pieno supporto alle reti 5G.

Il nuovo dispositivo è arrivato in Cina a un prezzo molto accattivante. Andiamo a vedere le specifiche tecniche complete.

Realme V11s 5G: ecco le specifiche tecniche complete

Il nuovissimo smartphone della casa cinese dispone di uno schermo da 6.52 pollici in risoluzione HD+ da 20:, un processore Octa-Core MediaTek Dimensity 810 6nm (Dual 2.4GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPUs) con GPU Mali-G57 MC2 e 4/6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB grazie all’utilizzo di una MicroSD.

Il sistema operativo è ovviamente Android 11, la fotocamera posteriore è formata da 2 sensori rispettivamente da 13 megapixel con LED flash, f/2.2 aperture e 2 megapixel, f/2.4 aperture. La fotocamera frontale invece è di 8 megapixel, f/2.0 aperture. Il sensore di impronte digitali è posto sul lato del dispositivo, che monta una batteria da ben 5.000 mAh.

Il nuovo Realme V11s 5G è stato annunciato per il mercato cinese, a un prezzo che parte dall’equivalente di circa 190 euro per la variante con 4 GB di RAM e arriva all’equivalente di circa 210 euro per quella con 6 GB di RAM. Non sappiamo se lo stesso modello arriverà anche in Italia. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.