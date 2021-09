La recensione di oggi è dedicata a tutti quei professionisti o a quelle aziende, grandi o piccole, che necessitano di gestire il traffico dati tra più dispositivi in modo bidirezionale in un sistema di rete. Stiamo parlando di QSW-M2116P-2T2S, prodotto e venduto da QNAP, uno switch di rete che propone finalmente delle soluzioni innovative e complete per una fascia di utenza sempre più ampia. La principale novità del prodotto, che approfondiremo in questa recensione, è la possibilità di utilizzare ben 18 porte con tecnologia PoE (Power over Ethernet), che permette di alimentare determinati dispositivi di rete come access point, telecamere di sorveglianza o anche access point wireless semplicemente usando il solo cavo di connessione ethernet. Si tratta di un aspetto molto utile, che da una parte risolve il problema della gestione e connessione di decine di cavi aggiuntivi, e che dall’altra semplifica l’installazione dei prodotti evitando anche di dover gestire un’eventuale hub per la corrente per alimentare i dispositivi nelle vicinanze.

Porte di connessione e specifiche tecniche

QNAP QSW-M2116P-2T2S è uno switch gestito L2 PoE con sedici porte PoE+ 2,5GbE da 30-watt e due porte PoE++ 10GbE da 90-watt. Grazie a queste 18 porte PoE riesce a supportare una potenza totale di ben 280W per alimentare i propri dispositivi senza che sia necessario utilizzare i singoli cavi per i propri prodotti. Oltre alle 18 porte alimentate, sono state inserite anche due porte 10GbE SFP+, che possono essere collegate a Internet, router, switch core e NAS per soddisfare le elevate richieste di banda delle reti backbone e dei centri dati.

Le due porte 10GbE SFP+ per funzionalità di uplink della rete backbone riescono a migliorare l’efficienza della trasmissione LAN e WAN, permettendo un collegamento diretto a Internet e core o semplicemente per il collegamento a router e switch LAN Fiber.

Tornando invece alle connessione PoE, le prime 16 porte RJ45 offrono una tecnologia 2,5GbE, con PoE PSE e standard 802.3af con wattaggio supportato di 15,4W, e PoE+ PSE con standard 802.3at e wattaggio supportato di 30W. Queste caratteristiche vi permetteranno di collegare tranquillamente piccoli dispositivi che necessitano di pochi watt per funzionare come possono essere ad esempio delle piccole videocamere di sorveglianza, un sistema di pagamento POS, telefoni VoIP per un sistema di telefoni SIP IP aziendale a bassa latenza o un servizio Wi-Fi.

Se invece avete necessità di collegare prodotti più grandi e che consumano di più, avete a disposizione due porte PoE++ PSE con standard 802.3bt e wattaggio massimo supportato di 90W: degli esempi possono essere dei digital signage per la segnaletica e pubblicità digitale, Ordering Kiosk o anche dei router o Access Point Wi-Fi 6 di ultima generazione.

Il QSW-M2116P-2T2S offre funzioni complete per la gestione Livello 2 come VLAN, LACP, e LLDP per il controllo efficiente della rete tramite il gruppo di IP e la gestione di rete e dispone inoltre di diverse funzioni di sicurezza, inclusi IGMP Snooping, MAC statico, QoS, e Wake-on-LAN, che si adattano agli ambienti di rete e a distribuzioni semplici.

Design e costruzione

QNAP M2116P pesa 2,1kg circa e le sue dimensioni sono davvero molto compatte (43,5 x 285 x 234,8mm), con un sistema di montaggio a rack comodo e veloce da sfruttare. Come abbiamo già visto le porte totali sul retro sono 20: quelle da 1-16 con tecnologia 2,5GbE PoE PSE; quelle da 17-18 con tecnologia 10GbE SFP+ con possibilità di uplink e infine 19-20 10GbE PoE++ PSE con supporto fino a 90W.

Sopra ad ogni porta sono posizionati due led che indicano la velocità, la connessione e l’attività della singola porta, mentre sulla parte sinistra sono presenti tre ulteriori led di sistema, dedicati rispettivamente allo stato di funzionamento dello Switch, alla gestione della funzione PoE e al corretto funzionamento delle ventole. Infatti, all’interno del case sono state installate due ventole PWM (modulazione di larghezza d’impulso) con design a doppio cuscinetto a sfera. Queste ventole permettono una regolazione automatica della velocità di rotazione grazie ad una modulazione della tensione, che gli permettono di gestire il calore generato a seconda della necessità.

Sempre sulla parte frontale, accanto ai led di sistema è presente un tasto di reset generale del dispositivo, mentre sui lati due griglie di aerazione forniscono il giusto airflow all’interno del case. Sulla parte posteriore, oltre al connettore per l’alimentazione, è stata posizionata anche una porta RJ45 MGMT dedicata alle operazione di management del dispositivo che non può accedere alla rete dello switch, ma che può invece permettere l’accesso al sistema stesso dello switch per risolvere eventuali problemi o anche per aggiornare il dispositivo manualmente.

Il supporto allo standard PoE consente un aumento dei consumi dello Switch, che in questo modo può raggiungere un picco di 350W, nonostante il supporto totale per le 18 porte alimentate si fermi a 280W.

Interfaccia web e gestione

Il device utilizza il sistema switch QNAP (QSS), un sistema di gestione della rete con interfaccia Web facile da usare che aiuta gli amministratori IT a controllare in modo efficiente la gestione Layer 2 e le reti PoE. La dashboard di sommario e l’area delle analisi statiche di tipo grafico visualizzano tutte le informazioni su switch e PD, rendendo la gestione dei dispositivi intuitiva e semplice.

Prezzo e conclusioni

QNAP QSW M2116P 2T2S arriva sul mercato ad un prezzo di circa 750€, perfetto per chi intende avere una disponibilità ampia di porte alimentate PoE, PoE+ e PoE++ e ben 4 porte da 10GbE, di cui due con funzionalità Uplink. Se la vostra azienda ha bisogno di un prodotto di questo tipo QNAP potrebbe fare al caso vostro, grazie ad un prezzo concorrenziale e a tante funzioni, anche lato software, in grado di semplificare la vita nella gestione della propria rete aziendale.