I prezzi attivati da Esselunga li potremmo quasi definire shock, in quanto raggiungono livelli quasi inimmaginabili fino a poco tempo fa. Il risparmio garantito ad ogni consumatore è superiore alle aspettative, e promette la possibilità di accedere a prodotti di elevata qualità generale.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, devono assolutamente esser completati tramite i vari negozi in Italia, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, per nessun motivo. Inoltre, le scorte appaiono essere estremamente limitate, consigliamo caldamente di prendere il più rapidamente possibile una decisione, onde evitare di restarne tagliati fuori.

Esselunga: ecco quali sono le nuove offerte

Il volantino Esselunga, data la sua natura di offerta tech, non spazia troppo nelle varie categorie merceologiche, o non propone al consumatore una lunga serie di offerte, ma si limita esclusivamente a lanciare una importante riduzione su un singolo modello.

Il prodotto in questione è il Samsung Galaxy A22, il dispositivo con il quale l’utente può pensare di raggiungere discrete prestazioni generali, pagando solamente 189 euro. La caratteristica più importante è indubbiamente rappresentata dalla batteria, un componente da ben 5000mAh, che promette al cliente una autonomia superiore alla media, con la quale poter fruire del terminale per lunghissimo tempo, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Le restanti specifiche lo buttano nella fascia intermedia, infatti parlano di un prodotto con display da 6,6 pollici di diagonale, processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.