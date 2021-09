Iliad non rinuncia in autunno alle offerte low cost che hanno garantito ampio successo all’operatore francese nel corso dei mesi precedenti ed anche nella trascorsa estate. Il provider ha confermato a listino la sua proposta Giga 120. Gli abbonati che attivano questa tariffa pagheranno un costo mensile di 9,99 euro. Il pacchetto previsto dal pubblico prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, le due migliori tariffe low cost sul sito ufficiale

La Giga 120 resta la migliore tariffa a listino di Iliad, ma certamente non è l’unica. I clienti che desiderano attivare una SIM con l’operatore francese potranno infatti beneficiare anche della tariffa Giga 80.

La Giga 80 ha sostituito nei listini di Iliad la classica promozione Giga 50. Il pacchetto previsto per gli utenti comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti ed anche 80 Giga per internet. Nel ticket sono inclusi anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il costo della ricaricabile si attesta su una base mensile di 7,99 euro.

La disponibilità della Giga 80 si completa anche con un’altra importante promozione di Iliad: la Giga 40. I clienti che andranno ad attivare questa promozione pagheranno 6,99 euro ogni trenta giorni. Per quanto concerne i consumi, sono previste chiamate illimitate e SMS da inviare a chiunque. La connessione internet sarà disponibile con 40 Giga.

Gli utenti che desiderano attivare qualsiasi ricaricabile di Iliad dovranno aggiungere un costo di attivazione dal valore di 10 euro. Queste due ricaricabili ora citate sono disponibili attraverso il sito ufficiale del gestore.