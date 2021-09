Il volantino Unieuro, in concomitanza con il lancio del nuovo sito, e di una lunghissima serie di sconti fino al 26 settembre, rappresenta tutto quanto di buono avremmo sicuramente voluto trovare.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere tranquillamente completati sia sul sito ufficiale, che nei vari punti vendita sul territorio nazionale. Coloro che sceglieranno di affidarsi all’e-commerce, potranno comunque richiedere la consegna diretta al proprio domicilio, la quale è completamente gratuita, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: queste sono le offerte del periodo

I prodotti maggiormente in promozione da Unieuro abbracciano la fascia media della telefonia mobile, sono quindi terminali in vendita a meno di 400 euro, con prestazioni all’avanguardia ed abbastanza interessanti. I modelli in particolare sono Wiko Power U10, Oppo A16, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Reno 6, Samsung Galaxy A12 o similari.

L’unico dispositivo di fascia più alta, di cui effettivamente ci sentiamo di consigliare l’acquisto, è il Samsung Galaxy S21. Desideratissimo in tutto il mondo, ha acquisito in pochissimo tempo tanta attenzione da parte dei consumatori; data la presenza sul mercato da ormai diversi mesi, il prezzo è calato moltissimo, raggiungendo i 649 euro necessari per la variante da 128GB di memoria interna.

I dettagli della campagna promozionale di Unieuro, se interessati, sono disponibili direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo, in modo da conoscere da vicino i vari prezzi.