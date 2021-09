Il volantino Trony non finisce mai di stupire, in questi giorni l’azienda ha lanciato nuovi sconti speciali con i quali riuscire a spendere cifre molto ridotte rispetto ai prezzi di listino.

Accedere alla campagna promozionale è più facile del previsto, basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio entro e non oltre il 6 ottobre 2021, per riuscire ad approfittare di tutte le riduzioni. Non sono previsti vincoli territoriali di alcun tipo, né limitazioni legate ai quantitativi di scorte effettivamente disponibili.

Aprite subito questo canale Telegram, al suo interno troverete tantissimi codici sconto Amazon quasi gratis.

Trony: quanti sconti speciali per gli utenti

Il volantino Trony riserva agli utenti una lunghissima serie di offerte molto speciali, tutti possono accedere, ad esempio, al miglior modello del 2021, quale è appunto il Samsung Galaxy S21+. Disponibile sul mercato da ormai qualche mese, il prodotto può essere acquistato ad un prezzo ridotto rispetto al listino originario, infatti la variante da 128GB è raggiungibile a soli 899 euro.

Volendo invece ridurre le aspettative, e le prestazioni generali, il consiglio è di puntare dritti verso modello altrettanto interessanti, ma meno costosi. Restando nei 400 euro di spesa finali, sarà possibile pensare di acquistare Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto G30, Vivo Y72, Xiaomi Mi 10T Lite o anche Motorola Moto G20.

Tutti i prodotti sono interamente distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita, e soprattutto nella variante no brand. Ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori, e non dai vari operatori telefonici.