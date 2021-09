Si dice che il divieto totale della vendita di tutte le auto alimentate a benzina o diesel all’interno dell’Unione europea sia una delle 12 proposte che la Commissione europea proporrà mercoledì come parte del suo pacchetto sulla salvaguardia del clima.

Questo mercoledì, il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo Frans Timmermans presenterà il pacchetto climatico “Fit for 55″ della Commissione per attuare la legge europea sul clima, che definisce il quadro della politica climatica europea per i prossimi 30 anni.

La proposta nell’ambito della legge europea sul clima, che è stata raggiunta nell’aprile di quest’anno, e rende obbligatori gli obiettivi previsti dal Green Deal europeo, arriverà fino a vietare le auto ibride a favore delle auto elettriche.

L’eliminazione di tutte le auto con motore a combustione dalle strade europee sarebbe ottenuta eliminando gradualmente lo standard per le emissioni di CO2 per chilometro, che attualmente è di 95 g/km, ma verrebbe ridotto a 0 g/km entro il 2035, che è di fatto un divieto alla vendita di auto a benzina e diesel.

I fornitori pagheranno sempre di più

Ciò significa essenzialmente che i fornitori dovrebbero iniziare a pagare un prezzo più elevato per l’acquisto del diesel e della benzina.

Nel frattempo, per aumentare la vendita e l’uso di veicoli elettrici, la Commissione dovrebbe proporre che le autostrade dispongano di stazioni di ricarica ogni 150 chilometri.

Le varie proposte, che saranno annunciate mercoledì, vanno dall’aumento degli obiettivi sulle energie rinnovabili all’istituzione di una tassa di frontiera sulla CO2, che dovrebbe raccogliere circa 10 miliardi di euro all’anno e dovrebbe proteggere le aziende dell’UE dai concorrenti di paesi terzi che non rispettano le norme climatiche europee.

L’obiettivo della legalizzazione degli obiettivi del Green Deal è garantire una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto all’anno di riferimento 1990, mentre dal 2050 l’UE non dovrebbe più emettere gas nocivi per l’effetto serra.

Tuttavia, diversi partner commerciali europei, tra cui la Russia, hanno già reagito con preoccupazione prima dell’annuncio della proposta, affermando che rischiano di diventare vittime della tassa di frontiera, mentre i principali gruppi industriali del blocco hanno attivamente esercitato pressioni contro diverse proposte.