Il nuovo volantino Carrefour asseconda fortemente le richieste degli utenti italiani, portando alcuni dei migliori sconti del momento, con prezzi sempre più bassi e convenienti con i quali confrontarsi, nell’acquisto della tecnologia.

Tutte le offerte, come sempre accade parlando di Carrefour, risultano essere disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia, gli acquisti non possono essere completati altrove o sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti, ad ogni modo, sono interamente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà poi essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Aprite subito questo canale Telegram, vi attendono i migliori codici sconto Amazon e le offerte del momento.

Carrefour: il volantino che nessuno si aspettava

Carrefour non si ferma più e lancia la sfida direttamente ai mostri sacri della rivendita di elettronica, per l’occasione l’azienda ha deciso di puntare dritta verso la pancia degli utenti, ovvero coloro che vogliono vedere ancora più scontati i prodotti già economici, garantendosi l’accesso a modelli quasi invidiabili.

Gli smartphone in promozione sono moltissimi, non mancano ad esempio Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola 1SE Lite, Motorola Moto G10 o anche Xiaomi Redmi Note 10S, ma il maggiormente consigliato è lo Xiaomi Redmi 9AT. Questi è caratterizzato da un’ottima batteria da 5000mAh, la quale garantisce un’autonomia incredibile, e sopratutto ha un prezzo finale di soli 89 euro.

Non mancano buone occasioni anche per quanto riguarda il segmento dei wearable, da non trascurare assolutamente la presenza della Xiaomi Mi band 4, in vendita a soli 12,45 euro, un prezzo di tutto rispetto per un prodotto senza pari.