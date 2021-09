Il background Android negli ultimi anni ha visto come malware più letale e famoso di sempre Joker, il software malevolo si è fatto conoscere molto tempo fa, solo che nonostante tutto, riesce periodicamente a tornare in auge e a tormentare i poveri utenti che devono prestare molta attenzione.

Per chi non lo sapesse, Joker è uno tra i malware più letali che la storia degli smartphone abbia mai visto, esso infatti è ben noto a Google, solo che i suoi creatori, modificandone il codice di volta in volta, riescono a farlo circolare liberamente creando delle vere e proprie ondate.

La sua letalità è legata al fatto che egli palesa più attività dannose messe insieme, la prima fra tutte è quella da spyware, esso infatti una volta penetrato nello smartphone inizia a copiare tutti i dati in esso presenti, attiva il log della tastiera e riesce a mostrare in remoto ciò che viene visualizzato a schermo.

A ciò bisogna aggiungere anche altre attività quali un animo adware che porta alla comparsa di pubblicità aggressive e la capacità del malware di iscrivere il device a promozioni a pagamento varie.

Le app infette

Le app infette da Joker sono le seguenti:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Il consiglio che vi diamo è di disinstallarle immediatamente se presenti nel device e magari di effettuare un reset, in modo da eliminare ogni modifica malevola nel device, soprattutto perchè questo malware in poche semplici mosse è in grado di rubare anche i codici di accesso bancari dei conti online, facendovi perdere i vostri soldi.