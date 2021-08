Disponibile da oggi la nuova offerta Kena TIMVISION che permette (a chi attiva una nuova numerazione o effettua portabilità del numero da altro gestore) di avere TIMVISION, DAZN con tutta la Serie A TIM e 12 mesi di Infinity+ con la UEFA Champions League.

Le offerte proposte sono davvero tante, andiamo ad esporvele qui sotto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile ha lanciato le offerte con TIMVISION, DAZN e Infinity+ inclusi a 29,99 euro

TIMVISION (valore: 6,99 euro al mese) con film, sport, tutto l’intrattenimento di Discovery+, serie tv, produzioni originali, cartoni, i canali del digitale terrestre, la Replay TV degli ultimi 7 giorni di Mediaset, Viacom e Discovery+, oltre a 12 mesi di Eurosport Player, DAZN (valore: 29,99 euro al mese), Infiniti+ (valore: 7,99 euro al mese) con il meglio del cinema, delle serie tv e del grande calcio europeo. Incluse le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima stagione.

Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati, da vedere anche in 4k. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere. Infinity+ è incluso per 12 mesi, poi si disattiverà automaticamente senza costi. 1GB al mese di traffico internet su rete 4G TIM con velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps (disponibile anche nei Paesi UE in 3G). Superato il GB prima del rinnovo, il traffico dati viene bloccato.

Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi, dal tredicesimo sale a 34,99 euro a tempo indeterminato. È previsto un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, a cui vanno ad aggiungersi 36 euro, spalmati su 12 mesi (3 euro al mese) e già inclusi nel costo mensile dell’offerta.