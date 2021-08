Martedì, una macchia solare nota come AR2859 è esplosa, evento che solo pochi hanno potuto ammirare. L’attività fa parte di un’esplosione di più giorni che potrebbe inviare una “espulsione di massa coronale” vicino alla Terra.

Quando la pressione si sviluppa attorno alle macchie solari, viene espulsa una combinazione di plasma e campo magnetico chiamata espulsione di massa coronale (CME).

Come per qualsiasi tipo di attività sulla superficie del sole, gli astronomi di tutto il mondo ne hanno preso atto. Secondo gli esperti del Regno Unito, è ancora troppo presto per determinare se l’esplosione di martedì raggiungerà la Terra.

Un CME da un’esplosione all’inizio di questa settimana, d’altra parte, dovrebbe colpire la Terra il 27 agosto. Quando un CME si scontra con la Terra, può causare tempeste geomagnetiche.

Gli esperti del Regno Unito hanno anche affermato che solo la rotta CME verso la Terra dovrebbe generare una tempesta geomagnetica G1, la gravità più bassa di un’indicazione a cinque livelli.

Il Northern Lighthouse Project canadese ha affermato che un CME in una tempesta G1 potrebbe causare modeste irregolarità nella rete elettrica, difficoltà satellitari e disorientamento degli animali.

L’alba è l’effetto collaterale più diffuso. Ogni tempesta solare inonda l’emisfero settentrionale di una luce brillante.

Cosa sono le tempeste geomagnetiche

Una tempesta geomagnetica G1 sono molto regolari e si verificano più di 150 volte all’anno.

Il piano anti-tempeste solari potrebbe dire il tempo spaziale e prevenire potenziali blackout globali.

Con ciò, i ricercatori dell’Università di Sydney e gli specialisti spaziali degli Stati Uniti hanno creato un nuovo modello solare per prevedere il tempo spaziale. La NASA e altre organizzazioni spaziali avrebbero più tempo per prepararsi a potenti tempeste solari se la loro nuova tecnologia si dimostrasse efficace.

In una dichiarazione, i ricercatori hanno affermato che il campo magnetico intrinseco del sole è direttamente responsabile del clima spaziale. Le macchie solari, i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale producono flussi di particelle ad alta energia dal sole, provocando tempeste solari.