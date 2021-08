OPPO ha svelato alcuni dettagli dell’evento di lancio della nuova OPPO Reno6 Series che avrà luogo a breve, caratterizzata da una tecnologia con AI innovativa e inedita per i video-ritratti.



L’evento sarà disponibile anche in streaming su YouTube, Facebook e Twitter il 9 settembre alle ore 10:30, in collaborazione con la Fondazione Louis Vuitton di Parigi – un luogo perfetto per rappresentare la visione di OPPO di connubio tra tecnologia e design. Per saperne di più sull’evento imminente di OPPO c’è anche la landing page.

Da sempre l’azienda esplora nuove tecnologie con l’obiettivo di offrire ai suoi utenti dispositivi di qualità senza precedenti. OPPO Reno6 Series nasce proprio con questo focus sull’innovazione e la qualità. L’azienda presenta per la prima volta la modalità video-ritratto con supporto AI per esprimere al meglio le proprie emozioni, non con una semplice foto.

Oltre alla fotocamera con intelligenza artificiale, la OPPO Reno6 Series supporta anche la rivoluzionaria tecnologia OPPO Glow, per una rifinitura dei dispositivi raffinata. La durata della batteria e la ricarica rapida garantiscono un miglioramento delle prestazioni generali. Nel complesso il dispositivo migliorerà le attività di tutti i giorni degli utenti.

L’artista Kelvyn Colt sarà ospite con la sua musica all’evento di lancio di OPPO. Kelvyn rappresenta anche la sua generazione tra due culture. La Fondazione Louis Vuitton creata dal Gruppo LVMH e le sue società, nasce nel 2014, dopo quasi 25 anni di impegno nel mondo dell’arte e della cultura. Offre il contesto ideale per il lancio della linea OPPO Reno6 Series.