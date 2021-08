Call Center: siete stanchi di ricevere cento chiamate all'ora? Ecco come bloccarle

I call center molto spesso diventano scomodi, soprattutto quando c’è insistenza e prepotenza. Per questa ragione gli utenti sono sempre più propensi al blocco delle loro chiamate. Ma come si fa? Il procedimento è più semplice di quanto sembra. Basta munirsi di pazienza e seguire tutti i procedimenti che vi elencheremo qui di seguito.

Call Center: come bloccare le chiamate indesiderate su telefono fisso

Può anche capitare che i call center con cui si è al telefono, abbiano intenzione di truffarvi. Proprio per questa ragione bisogna stare sempre sull’attenti. Chi padroneggia la rete e i dispositivi elettronici, sa come non cadere in determinate trappole. Ci rivolgiamo invece a tutte quelle persone non avvezze alle nuove tecnologie, che ogni giorno rischiano grosso per inesperienza.

In ogni caso, per evitare che lo stesso contatto continui a chiamare, da smartphone o iPhone, è possibile bloccare il numero telefonico. Come? Basta individuare il contatto nella lista chiamate, selezionare le informazioni o opzioni, bloccarlo, e il gioco è fatto.

Per rendere il tutto ancor più sicuro, si possono anche scaricare delle app apposite per l’identificazione dei numeri di telefono collegati a call center o aziende commerciali. Ad esempio CallApp per Android oppure Dovrei rispondere? per Android e per iPhone.

La procedura per bloccare le chiamate da telefono fisso passa per il Registro pubblico delle opposizioni, istituito con il dpr 178/2010 e aggiornato con il dpr 149/2018. Per iscriversi si può: