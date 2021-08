Coop e Ipercoop fanno sognare gli utenti, i prezzi sono bassi e permettono a tutti i consumatori di riuscire a risparmiare più del previsto, grazie ad una campagna promozionale molto interessante, attivata su alcuni dei modelli più allettanti del 2021.

La soluzione che andremo a descrivere nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. Il risparmio è garantito, anche grazie a scorte non particolarmente ridotte, tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi ed in versione completamente no brand.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono incredibili

Il volantino Coop e Ipercoop è interamente centrato su un singolo modello di smartphone, appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, perfettamente rappresentato dal Samsung Galaxy A12, un prodotto attualmente in vendita alla modica cifra di soli 149 euro, una cifra di tutto rispetto per la qualità offerta.

La scheda tecnica è garantita da display da 6,5 pollici IPS LCD, processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), batteria da ben 5000mAh, in grado di garantire un’autonomia decisamente superiore alla media, per finire con sblocco con il viso 2D e riconoscimento tramite l’impronta digitale.

Naturalmente le offerte del volantino Coop e Ipercoop non si limitano al singolo prodotto, ma sarà possibile avvicinarsi anche ad altre categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo di aprire quanto prima le pagine sottostanti.