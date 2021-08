Amazon: addio e-commerce, stanno arrivando i negozi fisici in cui acquistare di tutto

In arrivo i supermercati fisici oltre agli e-commerce in casa Amazon. Una svolta epocale per il colosso del commercio digitale, che ha deciso di cambiare rotta dopo anni di gestione online delle vendite. A dare la notizia del cambiamento radicale è stato il Wall Street Journal con la novità assoluta per l’azienda creata da Jeff Bezos. Ma non ci sarà la possibilità di acquistare prodotti online per tutti.

Amazon: i negozi fisici arrivano in città

Almeno in una fase iniziale e sperimentale infatti avranno questa scelta solo i cittadini americani di due città. Parliamo di quelli dell’Ohio e della California. Infatti i vertici del colosso del commercio digitale, dopo mesi di studio, hanno deciso di partire con un progetto che investirà nella fase iniziale solo queste due aree.

Solo in seguito si procederà eventualmente ad aumentare i punti di distribuzione dopo l’investimento di negozi fisici non più grandi di 3mila metri quadri, le dimensioni di un supermercato americano. Intanto, dopo l’annuncio del WSJ cresce l’attesa dei clienti.

La notizia dell’apertura di supermercati fisici negli Usa per Amazon ha scatenato la curiosità dei clienti. Che da sempre sono abituati a fare acquisti online e con spedizioni che arrivano fino a casa direttamente per corriere. La decisione è arrivata dopo mesi di studio, con le intenzioni dei cittadini americani di recarsi negli store per effettuare gli acquisti. Tendenza emersa dopo i mesi duri di emergenza Coronavirus.

Ma cosa si venderà in questi negozi? Ovviamente ci saranno prodotti venduti in esclusiva, a partire dall’abbigliamento all’elettronica fino all’arredamento. Si tratta al momento solo di ipotesi, in quanto nel momento dell’apertura ci potrebbero essere anche le grandi firme. Non resta che attendere ancora qualche settimana ai cittadini americani.

Che sperimenteranno per primi la nuova possibilità di fare acquisti tradizionali, e non solo esclusivamente online, come da sempre accade. Per l’Italia si potrebbe arrivare a questa novità solo tra qualche anno, solo dopo il buon esito di questo primo test americano.