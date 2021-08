Un nuovo assurdo volantino Trony attende gli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in uno dei negozi coinvolti, per cercare di strappare qualche piccola occasione, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più del previsto.

La promozione discussa nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita dislocati in Abruzzo, Molise, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Repubblica di San Marino e Rieti, per acquisti effettuati solamente in loco, nemmeno online sul sito ufficiale. Le scorte non sono limitate, ma come al solito potrebbero terminare molto prima del previsto.

I codici sconto Amazon vi attendono gratis sul nostro canale Telegram, ecco i prezzi più bassi del momento.

Trony: il nuovo volantino con le migliori occasioni

I prodotti più interessanti del volantino Trony riescono comunque a far sognare gli utenti, sebbene siano nella maggior parte dei casi legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. I prezzi non vanno oltre ai 399 euro per i seguenti modelli: Oppo A12, Oppo A74, Motorola E7i Power, Motorola Moto G30, Onda T7 Pro, Xiaomi Redmi 9C o Samsung Galaxy A12.

Nell’eventualità in cui, invece, vogliate mettere le mani su veri e propri top di gamma, il consiglio è quello di avvicinarsi a Samsung Galaxy S21 o Apple iPhone 12, i cui prezzi partono da 749 euro per toccare il massimo dei 779 euro previsti dal Galaxy S21.

Maggiori informazioni in merito al volantino Trony sono raggiungibili direttamente aprendo le pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, ricordandone la possibilità di acquisto esclusiva nei singoli punti vendita.