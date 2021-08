I prezzi raggiungono livelli inimmaginabili, il volantino Euronics riesce ancora una volta a sorprendere gli utenti con prodotti sempre più economici i quali riescono a garantire un risparmio senza precedenti, grazie alla presenza di riduzioni veramente importanti.

I migliori prodotti attualmente in circolazione, purtroppo, risultano essere acquistabili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, non online sul sito ufficiale o comunque da altre parti sul territorio nazionale, con scadenza fissata al 31 agosto 2021. Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, sarete costretti a recarvi personalmente.

Euronics: attenzione agli sconti sono veramente stupendi

I prodotti maggiormente interessanti del volantino Euronics rientrano quasi tutti nella fascia di prezzo dei 399 euro, sono infatti acquistabili smartphone del calibro di Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10S, Oppo A94, Oppo Reno 4Z e simili.

Volendo invece puntare verso l’alto e la fascia superiore, ecco arrivare Apple iPhone 12 Pro Max, nella variante con 128GB, in vendita ad un prezzo di circa 1189 euro. L’alternativa più interessante è invece rappresentata dall’iPhone 12 standard, disponibile all’acquisto a 839 euro. Tutti i dettagli della campagna promozionale sono elencati nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo, troverete i singoli prezzi, i prodotti da non perdere assolutamente di vista, i quali garantiscono anche un risparmio unico nel proprio genere, ma con tutte le limitazioni descritte in precedenza.