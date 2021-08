Il Buttafuori del volantino Euronics è una eccellente campagna promozionale con la quale potersi confrontare, nell’ottica di cercare di accedere ai migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato, senza spendere cifre troppo elevate.

Il risparmio è eccellente sulla maggior parte dei dispositivi, ma è assolutamente necessario ricordare che gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, né in tutta Italia. L’accesso alla campagna, oltre che limitato temporalmente fino al 31 agosto 2021, è possibile solamente pressi i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno.

Euronics: attenzione agli sconti, i prezzi sono bassissimi

I migliori smartphone in promozione da Euronics toccano all’incirca tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dai più economici, o meglio in vendita ad una cifra non superiore ai 399 euro. I modelli da non perdere risultano comunque essere Oppo A53s, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Oppo Reno 4Z, Asus ZenFone 3 AR, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C o anche Oppo A74.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi ai migliori top di gamma, possono comunque fare affidamento su Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, disponibile a 1189 euro, a fianco di iPhone 12 a 839 euro, iPhone 12 Mini a 769 euro e simili.

Ogni altra informazione in merito al volantino Euronics è rimandata direttamente alle pagine sottostanti, troverete anche gli sconti legati a categorie merceologiche diverse da quelle effettivamente indicate nel nostro articolo.