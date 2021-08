Gli sconti del volantino Expert sono veramente assurdi, la campagna promozionale riesce ancora una volta a sorprendere con prezzi alla portata di tutti, e sopratutto con importanti riduzioni applicate sui migliori prodotti attualmente disponibili in commercio.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori in Italia, gli acquisti possono essere completati sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono completamente sbrandizzati. Per ogni ordine effettuato sul sito ufficiale, lo ricordiamo, è previsto anche il pagamento delle spese di spedizione, per la consegna a domicilio (sempre gratuita invece in negozio).

Expert: il nuovo volantino con tutti i migliori prezzi

Il volantino ha in serbo per gli utenti alcuni dei migliori sconti del periodo, da non trascurare infatti la possibilità di acquistare prodotti del calibro di Xiaomi Mi 11 lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A16, Oppo A94, TCL 10 Plus, Motorola Moto G30, Realme 8 e Realme 8 Pro, tutti in vendita singolarmente a meno di 300 euro.

Nel caso in cui, invece, foste particolarmente interessati a prodotti più costosi, ricordatevi di acquistare uno a scelta tra Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 o anche Oppo Find X3 Pro, a prezzi relativamente vicini al listino originario, ma comunque scontati rispetto allo stesso.

