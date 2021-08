Il nuovo volantino Unieuro è un’autentica meraviglia, rappresenta la perfetta soluzione per riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, cercando di spendere il minimo indispensabile, e senza doversi preoccupare della qualità generale.

Gli acquisti, lo ricordiamo, risultano essere possibili pressoché ovunque in Italia, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro, e senza vincoli di alcun tipo in merito alle categorie merceologiche. prodotti, inoltre, sono tutti disponibili in versione completamente no brand, con annessa garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location d’acquisto.

Unieuro: la nuova campagna promozionale è assurda

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero moltissimi e vari tra di loro, da non trascurare la fascia alta della telefonia mobile, perfettamente rappresentata da Samsung galaxy S21, in vendita a 729 euro, affiancato da Apple iPhone 12 Mini, il cui prezzo è esattamente lo stesso, per finire poi con Oppo Find X3 Neo, disponibile a 659 euro, o anche l’ultimo Xiaomi Mi 11.

Rientrando in ranghi più economici, non bisogna nemmeno trascurare la presenza di Xiaomi Mi 10T Lite, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9C, Vivo Y70, Samsung galaxy A12, Realme 8 Pro, Motorola Moto G10 o anche un buonissimo Realme 8/ Oppo Find X3 Lite.

Il volantino Unieuro raccoglie le migliori occasioni del periodo, se volete approfondirne la conoscenza dovete aprire il prima possibile le pagine che abbiamo elencato nel nostro articolo, troverete i singoli sconti.