Il nuovo volantino Expert attivato nei giorni immediatamente successivi al Ferragosto, promette al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti, con un importante focus sul cambio generazionale dei televisori, data la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti applicati anche sugli smartphone.

La soluzione descritta nell’articolo, lo ricordiamo, è attiva pressoché ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, senza vincolare l’utente al recarsi personalmente in negozio. Gli acquisti, infatti, possono essere completati tranquillamente anche sul sito ufficiale di Expert, a patto che comunque si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Per ricevere gratis i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, dovete iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Expert: il volantino con tutte le migliori offerte

Il volantino Expert cerca di soddisfare tutti i consumatori sul territorio nazionale, promettendo la possibilità di accedere a smartphone di fascia medio-bassa, pagandoli cifre relativamente ridotte. I modelli da non perdere sono Realme 8 a 199 euro, Oppo A94 a 299 euro, Motorola Moto G30 a 229 euro, realme 8 Pro a 269 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 289 euro, Xiaomi Redmi 9T a 99 euro, Oppo A15 a 129 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Xiaomi Mi 11 Lite 5g a 369 euro, Oppo A16 a 169 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro o TCL 10 Plus a 199 euro.

La campagna promozionale di Expert accoglie anche tantissime altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo consigliamo di aprire quanto prima le pagine sul sito ufficiale, e scoprire i singoli prezzi attivati direttamente dall’azienda in ogni singolo negozio in Italia.