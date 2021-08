Fino al 31 Agosto 2021, salvo eventuali cambiamenti, WINDTRE continua a proporre ai suoi già clienti selezionati delle offerte dedicate. Sono disponibili le offerte MIA 30, MIA 50, MIA 80, MIA 120, MIA e le offerte della gamma MIA Unlimited con tutto illimitato.

Dal 19 Marzo 2021, salvo eventuali cambiamenti, alcuni già clienti WINDTRE selezionati vengono invitati dall’operatore ad attivare le versioni delle offerte tariffarie MIA 100 a partire da 10,99 euro al mese e MIA 100 Easy Pay a partire da 8,99 euro al mese. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

WindTre Mia 100 Giga a meno di 10 euro al mese solo per alcuni utenti

MIA 100 prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali e di rete fissa, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 10,99 euro al mese con addebito su credito residuo. E’ previsto un costo di attivazione una tantum di 4,99 euro. Quindi se il cliente WindTre accetta questa proposta commerciale dovrà pagare per il primo mese anticipato 15,98 euro, poi successivamente l’offerta si rinnoverà a 10,99 euro al mese.

L’offerta MIA ricaricabile, denominata MIA 100, viene proposta anche con altri prezzi mensili personalizzati fino a 13,99 euro al mese. MIA 100 Easy Pay prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali e di rete fissa, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 8,99 euro al mese con addebito su conto corrente, carta di credito o conto carte prepagate.

Il costo di attivazione è di 49,99 euro in un’unica soluzione o in alternativa un anticipo di 4,99 euro e un addebito dei restanti 45 euro in caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi dall’attivazione, in proporzione ai mesi residui. Il primo addebito è composto dal costo di attivazione, rateo del canone del mese di attivazione (solo se il cliente WindTre ha un’offerta su credito residuo di partenza) e canone del mese successivo all’attivazione.