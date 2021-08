Lo spettacolo più bello che il nostro cielo notturno ha da offrirci è senza alcun dubbio la Via Lattea, in zone abbastanza prive di illuminazione infatti, è possibile vedere uno dei bracci spirali della galassia, il quale appare per l’appunto come una striscia lattiginosa che illumina in modo molto leggero il cielo.

Ovviamente per poter assistere a tale spettacolo, è necessario trovarsi in zone davvero prive di illuminazione, dal momento che l’inquinamento luminoso è la causa principale della scarsa visibilità di tale magnificenza.

Se vi doveste trovare davanti alla galassia, potrebbe dunque venirvi voglia di immortalarla, un’azione fattibile non per forza con strumentazioni da migliaia di euro, basta infatti anche il vostro smartphone, vediamo come fare.

Giocare con le impostazioni in manuale