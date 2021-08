Oggi il colosso cinese Xiaomi terrà il proprio evento, nel quale sono attesi Mi Mix 4 e Mi Pad 5, ma tra i protagonisti dovrebbe esserci anche un nuovo Redmi, pronto a dare battaglia nella fascia più bassa.

A lasciarlo trapelare è stato un rivenditore di Singapore, che ne ha così svelato sia specifiche che prezzo, in attesa di conferme ufficiali oggi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 10: finalmente svelato il design del nuovo smartphone

Partiamo subito con il display, un IPS Full HD da 6.5 pollici protetto da Gorilla Glass 3, accompagnato da un processore MediaTek Helio G88 octa-core con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, con una GPU Mali-G52 2EEMC2. La fotocamera posteriore ospita ben 4 sensori, rispettivamente da 50 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo, 2 megapixel il Macro e il Depth.

La fotocamera frontale invece è occupata da un sensore di 8 megapixel. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo Redmi 10 dispone di dual nano SIM, LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, infrarossi, radio FM, jack audio. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 18W ed infine, il sistema operativo è Android 11 con MIUI 12.

Redmi 10 utilizza un lettore di impronte digitali laterale, e sebbene ricorra alla classica (ed “inutile”) accoppiata macro+depth per aumentare il numero di fotocamere posteriori, dobbiamo ammettere che è comunque ben carrozzato per la sua fascia, anche se forse avremmo sperato in un abbandono delle memorie eMMC. Redmi 10 dovrebbe essere disponibile nei colori Sea Blue, Pebble White e Carbon Gray, che vedete illustrati qui sotto. Il prezzo riportato a Singapore è di circa 160€, ma va perso con le molle perché si tratta di un rivenditore di terze parti ed in anticipo sul lancio.