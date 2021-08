Gli sconti attivati da Comet sono veramente da pazzi, e possono avvicinare ancora di più gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, indipendentemente da come decideranno di accedere alle offerte del rivenditore di elettronica.

Avete capito bene, a differenza di quanto vediamo quotidianamente da Euronics o trony, in questo caso gli acquisti possono essere indistintamente completati sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Per facilitare la vita di molti di noi, acquistando tramite l’e-commerce è comunque possibile godere della spedizione gratuita, solo nel momento in cui la spesa finale dovesse superare la cifra (complessiva) di 49 euro.

Comet: attenzione alle nuove offerte, vi faranno risparmiare moltissimo

Le offerte del nuovo volantino Comet riescono a sopraffare anche gli utenti più restii all’acquisto, infatti sono disponibili tantissimi sconti speciali che permettono di mettere le mani sui migliori dispositivi mobile, senza spendere cifre folli.

Nella fascia alta del mercato è possibile fare affidamento su Xiaomi Mi 11i, Apple iPhone 12, Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo o anche Xiaomi Mi 11, con prezzi a partire da 599 euro.

Volendo invece ridurre il più possibile la spesa finale, l’occhio cade su Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A53a, Oppo A53s, Samsung Galaxy A32s, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G30, Motorola Moto E7 Power, Oppo A74, Vivo Y20s, Xiaomi Redmi 9A e altri ancora. Tutte le restanti offerte del volantino Comet sono disponibili in esclusiva assoluta nelle pagine che potete trovare elencate direttamente qui sotto nell’articolo.