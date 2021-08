Un grande passo del cloud gaming è la compatibilità cross-device. Tutti i servizi di cloud gaming promettono che puoi giocare a tutti i tuoi giochi su più dispositivi, inclusi smartphone, PC, tablet, laptop e persino un browser web. Tuttavia, le smart TV non sono state nel radar dei fornitori di cloud gaming fino a poco tempo fa. Google ha finalmente esteso Stadia alle TV Android il mese scorso e ora Microsoft è sulla buona strada per seguire l’esempio.

Come scoperto dall’utente Reddit /el_gonz87, l’ultimo APK di Xbox Game Pass sta gettando le basi per il supporto di Android TV. Quando l’utente ha decompilato l’APK, ha trovato un’immagine banner per Android TV, suggerendo che l’app arriverà presto ufficialmente sulla piattaforma. Le app per Android TV devono avere un’immagine banner di una dimensione specifica per essere visualizzate sul programma di avvio, ed è ciò che ha aggiunto l’ultima versione di Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass: Microsoft sta lavorando ad una nuova versione

Sebbene l’app Xbox Game Pass sia disponibile su Google Play Store, al momento non è disponibile una versione ufficiale per Android TV. La versione ufficiale risolverà probabilmente questi problemi in quanto avrà un layout ottimizzato per la TV e un adeguato supporto per telecomando/controller. Inoltre, con l’app ufficiale di Android TV, gli utenti non dovranno affrontare il fastidio del sideload dell’APK.

Ovviamente, Microsoft non ha ancora confermato che supporterà Android TV, ma con Stadia che ha recentemente lanciato un’app ufficiale per la piattaforma, è naturale che Microsoft voglia fare lo stesso. L’azienda di Redmond ha recentemente confermato che sta lavorando anche sul proprio dispositivo di streaming di giochi Xbox.