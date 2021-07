Apple ha distribuito oggi le terze beta di iOS e iPadOS 15 ai beta tester pubblici, consentendo ai non sviluppatori di scaricare e testare i nuovi aggiornamenti prima del loro rilascio autunnale. Le terze beta pubbliche arrivano due settimane dopo che Apple ha rilasciato le seconde beta pubbliche.

I beta tester che si sono iscritti al programma di beta testing di Apple possono scaricare gli aggiornamenti iOS e ‌iPadOS 15‌ dopo aver installato il certificato appropriato dal sito Web Public Beta.

iOS 15 aggiunge diverse funzioni

iOS 15 aggiunge nuove funzionalità per FaceTime, strumenti per ridurre le distrazioni, notifiche aggiornate e miglioramenti della privacy. ‌FaceTime‌ supporta SharePlay per guardare la TV, ascoltare musica o condividere lo schermo con gli amici, mentre una funzione “Condividi” tiene traccia delle canzoni, dei collegamenti ai siti Web, delle immagini e altro che gli amici ti inviano.

Focus è progettato per aiutarti a mantenere le tue attività eliminando le notifiche che non desideri mentre sei occupato, e c’è una nuova funzione di riepilogo delle notifiche che ti impedisce di essere inondato di notifiche non importanti durante il giorno.

Safari ha un aspetto ridisegnato con una barra delle schede compatta che si trova nella parte inferiore dello schermo, inoltre i gruppi di schede consentono agli utenti di salvare le schede aperte per dopo. Mappe ha una nuova vista del globo ingrandita e una nuova vista 3D in alcune città.

Le funzionalità non sono finite qui

La protezione della privacy della posta nell’app Mail impedisce ai mittenti di vedere il tuo indirizzo IP e sapere se hai aperto un’e-mail e un rapporto sulla privacy dell’app ti fornisce dettagli sulla frequenza con cui le app utilizzano autorizzazioni come l’accesso alla fotocamera e alla posizione.

Ci sono un sacco di altre nuove funzionalità disponibili in iOS e iPadOS 15‌. La beta di oggi introduce ulteriori modifiche per Safari, aggiunge il supporto per la batteria MagSafe e altro ancora.