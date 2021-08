Ci sono importanti novità sul fronte di Twitter, uno dei più popolari social network in assoluto e a livello globale. Queste riguardano le nuove modalità di login introdotte dal social.

La novità che andremo ora a descrivervi dovrebbe essere già disponibile secondo le modalità che abbiamo riferito, fateci sapere se siete tra coloro che la useranno da subito. Scopriamo insieme i dettagli.

Twitter permette l’accesso anche con l’account Google

Ora è infatti possibile effettuare il login a Twitter tramite account di terze parti, nello specifico tramite il proprio esistente account Google o Apple, come vedete dallo screenshot che vedete nella galleria in basso. La novità permette di accedere al social e collegare l’account Twitter allo stesso indirizzo email associato all’account Google o Apple selezionato.

L’accesso a Twitter tramite il proprio account Google è possibile su Android, web e iOS mentre farlo tramite il proprio account Apple è possibile soltanto tramite l’app iOS di Twitter. L’app per macOS non sembra includere la possibilità di login tramite account di terze parti.

Inoltre, al momento coloro che effettuano il login tramite account Apple non hanno la possibilità di reimpostare la password. Sicuramente questa possibilità renderà curiose anche le persone che non hanno intenzione di iscriversi con la propria mail, o che non hanno voglia di stare ad effettuare una registrazione completa.