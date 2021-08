TikTok: la nuova challenge che mette a rischio vite in mare

TikTok sta pian piano rubando la scena a tutti gli altri social, soprattutto perché spesso e volentieri strappa una risata in più. Sono cambiate infatti tante cose nel corso degli anni, con le persone che prima si appassionò ad Instagram e Facebook mentre ora non può passare inosservata questa nuova soluzione.

Sarebbe tutto veramente perfetto se non ci fossero i soliti stupidi di turno che portano cattivi esempi anche su TikTok. In questo caso sarebbe stata notata una nuova challenge, la quale sarebbe stata stroncata sul nascere. Le autorità avrebbero proseguito infatti con la multa nei confronti di alcuni skipper che si sarebbero resi protagonisti di un video nel quale attraversano a tutta velocità con le barche i piloni del ponte di Vivara a Procida.

TikTok: la nuova challenge stroncata subito, interviene il consigliere Borrelli

“L’assurda challenge è stata compiuta da alcuni procidani già convocati presso gli uffici della Guardia Costiera dell’isola per gli accertamenti che il caso richiede. Siamo soddisfatti che dopo la nostra denuncia i protagonisti di questa follia siano stati individuati, ora ci aspettiamo una punizione esemplare. Questo è il motivo principale che ci ha spinto ad istituire l’Osservatorio su TikTok, uno strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare contenuti inappropriati e socialmente pericolosi“.

Questi invece i risvolti dopo le parole di Francesco Emilio Borrelli, consigliere della regione Campania:

“DOPO LA DENUNCIA DI BORRELLI, INDIVIDUATI E CONVOCATI DALLA GUARDIA COSTIERA I PROTAGONISTI DELLA CHALLENGE A PROCIDA A BORDO DI UNO SCAFO: “ORA VOGLIAMO PUNIZIONI SEVERE PER CHI METTE IN PERICOLO LA PROPRIA INCOLUMITÀ E QUELLA DEGLI ALTRI SFRECCIANDO PER IL MARE IN QUESTO MODO.”