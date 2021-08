TikTok: una challenge pericolosissima si è svolta in Campania

Uno dei social del momento e sicuramente TikTok, il quale sta diventando una vera e propria droga e non solo per i giovani. Scorrere tra i tanti contenuti è diventato ormai qualcosa di normale, anche se spesso si possono incontrare cose fuori di testa.

Ci sono tantissime challenge che ogni giorno si registrano su TikTok, anche se talvolta possono rivelarsi molto pericolose. Un esempio potrebbe essere quella vista a Procida, in Campania, con alcuni skipper che hanno scelto di oltrepassare i piloni del ponte di Vivara ad altissima velocità. Proprio per questo è intervenuto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

TikTok: la nuova challenge al vaglio degli inquirenti che hanno già bloccato alcuni skipper

“L’assurda challenge è stata compiuta da alcuni procidani già convocati presso gli uffici della Guardia Costiera dell’isola per gli accertamenti che il caso richiede. Siamo soddisfatti che dopo la nostra denuncia i protagonisti di questa follia siano stati individuati, ora ci aspettiamo una punizione esemplare. Questo è il motivo principale che ci ha spinto ad istituire l’Osservatorio su TikTok, uno strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare contenuti inappropriati e socialmente pericolosi“.

Questi invece i risvolti dopo le parole di Francesco Emilio Borrelli, consigliere della regione Campania:

“DOPO LA DENUNCIA DI BORRELLI, INDIVIDUATI E CONVOCATI DALLA GUARDIA COSTIERA I PROTAGONISTI DELLA CHALLENGE A PROCIDA A BORDO DI UNO SCAFO: “ORA VOGLIAMO PUNIZIONI SEVERE PER CHI METTE IN PERICOLO LA PROPRIA INCOLUMITÀ E QUELLA DEGLI ALTRI SFRECCIANDO PER IL MARE IN QUESTO MODO.”