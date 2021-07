I clienti che hanno un piano attivo per Netflix certamente non hanno pochi contenuti da guardare nel corso di questi giorni e, guardando in prospettiva, anche durante l’estate in corso. Ci sono di certo alcune serie che hanno rubato la scena al resto, proprio come era stato già preventivato durante gli scorsi mesi. Nonostante ci siano tante produzioni di livello che potete trovare nella classifica presente nell’applicazione ufficiale di Netflix, sembra che i titoli che abbiano totalizzato più visualizzazioni siano sempre i soliti.

Lucifer e gli altri titoli di Netflix in voga durante quest’estate

I nuovi episodi di Lucifer, una delle serie tv più popolari di Netflix, giunta ora alla quinta stagione, sono disponibili per tutti gli utenti della piattaforma a partire dallo scorso 28 Maggio.

Lucifer rappresenta per una nutrita fetta degli utenti di Netflix il titolo più importante dello scorso mese di Maggio. Se si guarda oltre le produzioni internazionali, però, è necessario sottolineare come grande clamore su Netflix sia stato riservato anche ad un altro titolo molto atteso: Il divino codino.

Il lungometraggio su Roberto Baggio rappresenta uno dei film più attesi dell’anno. La produzione è disponibile sulla piattaforma streaming a partire dallo scorso 26 Maggio.

Come anticipato, queste produzioni di Maggio sono state soltanto una parte delle sorprese che gli utenti hanno trovato poi su Netflix fino a questo mese di luglio che volge ormai al termine. Altre sorpresa molto popolare è stata l’arrivo di Élite. Dopo Lucifer, il teen drama spagnolo molto popolare tra i giovani, ha riscosso molto successo. Gli episodi sono disponibili già dallo scorso 18 Giugno.

Se l’estate sarà la stagione di Lucifer e Élite su Netflix, la piattaforma già guarda al prossimo autunno con l’arrivo di La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul.