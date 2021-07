Una moneta stile olimpico da 50 centesimi con un errore di stampa è stata venduta per 420 sterline su eBay dopo aver scatenato un’enorme guerra di offerte.

La moneta raffigura l’immagine di un nuotatore ed è stata rilasciata nel 2011 come parte della serie dei Giochi Olimpici di Londra 2012.

La Royal Mint ha ridisegnato i 50pounds poco prima del suo rilascio, ma alcune delle monete sono state coniate accidentalmente con il vecchio design, con le linee ancora visibili sul viso del nuotatore.

Poiché nessuno sa esattamente quante di queste versioni siano entrate in circolazione, questo le rende estremamente preziose per i collezionisti.

Una di queste monete di errore è stata recentemente venduta per 420 sterline su eBay il 7 luglio dopo aver attirato una raffica di 26 offerte a seguito di un’asta durata sette giorni. Ma questo particolare design ha venduto molto di più in passato. Ci sono state proposte da oltre 1000 euro sul sito di aste dopo aver ricevuto ben 65 offerte.

Un mercato che trova sempre offerte

Se hai deciso di vendere alcune delle tue monete antiche, tieni presente che le monete rare valgono davvero solo quello che qualcuno è disposto a pagare per averle.

Se ne metti uno all’asta su eBay, non c’è garanzia dei soldi che potrai andare a guadagnare. Un’altra moneta con errore di stampa che dovresti tenere d’occhio include quella da “20 pounds non datata”, una delle quali è stata recentemente venduta per oltre 57 euro su eBay.

Si pensa che migliaia di 20 pounds siano stati messi in circolazione con questo errore dopo che la Royal Mint ha modificato il suo design nel 2008.

Se hai intenzione di acquistare una moneta, quindi, ricorda sempre di fare attenzione ai falsi venduti su eBay in modo da non essere truffato.