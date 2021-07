Come ormai sappiamo bene, la piattaforma di streaming DAZN ha acquisito i diritti per trasmettere le partite del campionato di calcio italiano della Serie A per il prossimo triennio. Questo ha inevitabilmente comportato un leggero aumento sul prezzo dell’abbonamento, ma l’azienda ha fornito degli sconti e delle offerte fino ad oggi 28 luglio. Restano quindi pochissime ore per sottoscrivere l’abbonamento ad un prezzo scontato.

DAZN: ultime ore per avere l’abbonamento con la Serie A ad un prezzo scontato

DAZN ha deciso di proporre l’abbonamento al suo catalogo ad un prezzo scontato di 19,99 euro per i primi 14 mesi contro il costo iniziale di 29,99 euro. Si tratta di un’offerta dedicata a tutti i nuovi utenti che sottoscriveranno l’abbonamento alla piattaforma di streaming. Tuttavia, anche per chi è già cliente da prima del 1 luglio potrà pagare ad un costo scontato si 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Per usufruire dello sconto, gli utenti dovranno però seguire quanto riportato dall’azienda sull’e-mail che ha inviato in questi giorni.

L’aumento del prezzo da parte di DAZN, come già accennato, è stato ovviamente dovuto all’ampliamento dei contenuti multimediali disponibili sul catalogo. In primis, saranno trasmesse tutte le partire del prossimo campionato di calcio della Serie A ma non solo. Saranno infatti disponibili anche le partite di UEFA Europa League, i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale. Non mancheranno nemmeno MotoGP, Moto2 e Moto3 e i canali Canali Eurosport 1HD e Eurosport 2 HD.

Vi ricordiamo che l’ultima data per sottoscrivere l’abbonamento a questo prezzo scontato è oggi 28 luglio 2021.