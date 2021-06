Yeedi, un garanzia nella produzione di robot aspirapolvere di ultima generazione, ha recentemente lanciato sul mercato il nuovo Yeedi 2 Hybrid, un robot aspirapolvere 2-in-1, ovvero un prodotto in grado di lavare ed aspirare in contemporanea, offrendo all’utente la possibilità di gestire il tutto direttamente dall’applicazione mobile (compatibile con Android e iOS).

Le dimensioni non appaiono essere troppo elevate, raggiunge soli 7,7 centimetri di spessore, permettendo la navigazione anche in aree relativamente basse. La batteria, da 5200mAh, risulta essere più che sufficiente per un utilizzo prolungato, secondo le stime potrà pulire anche per 200 minuti, prima di dover tornare alla base di ricarica.

Dotato di una potenza massima di aspirazione di 2500 Pa e di tre livelli differenti, il dispositivo si muove tranquillamente all’interno degli ambienti grazie alla tecnologia di navigazione SLAM, per una corretta mappatura e con la conseguente possibilità di visualizzare l’intera mappa sul proprio smartphone. Successivamente l’utente potrà suddividerla in vari ambienti, scegliere le aree specifiche ove avviare la pulizia, oppure programmarla in determinati orari/giorni della settimana, personalizzando ogni ciclo in relazione alle proprie esigenze.

Yeedi 2 Hybrid: il lavaggio e il prezzo

Le funzioni garantite dallo Yeedi 2 Hybrid non terminano qui, mentre il dispositivo sta aspirando la sporcizia (la cui vaschetta è di 430ml, con svuotamento richiesto all’incirca ogni 7 giorni), potrà anche lavare, grazie alla presenza di un serbatoio da apporre posteriormente, la cui capienza si aggira attorno ai 240ml (riuscirà a coprire più di 90 metri quadrati, con un livello di emissione standard).

Il prezzo attuale di vendita lo rende un vero e proprio best buy da non lasciarsi sfuggire, su Amazon lo potete acquistare a 299 euro, ma applicando il coupon presente nella pagina risparmierete 60 euro pagandolo solamente 239 euro. Premete qui per l’acquisto.