Alcune offerte telefoniche potrebbero andare strette alla maggior parte di noi. Giga non spesi o costi oltre le proprie aspettative ci costringono a fare il giro largo per scoprire la migliore opzione adatta per le nostre esigenze. Una valida mano di aiuto potrebbe sopraggiungere con Feder Mobile, un operatore che taglia i costi partendo da tariffe mensili da appena 3,99 euro al mese su rete Vodafone 4G LTE. Ecco quali sono le proposte del nuovo gestore virtuale.

Feder Mobile lancia le super offerte a basso costo che danno soddisfazione

Si chiama Feder Mobile il nuovo gestore MVNO che sul sito ufficiale si descrive in detti termini:

“ESSERE FEDER MOBILE vuol dire vivere il presente, guardando al futuro. Senza problemi, senza sorprese, programmando la propria comunicazione mobile in tutta chiarezza e serenità. COPERTURA, ASSISTENZA, TRASPARENZA sono le solide basi su cui poggia Feder Mobile, operatore mobile italiano forte di un’esperienza trentennale nel settore delle comunicazioni”.

Non sembrano esserci dubbi sulle intenzioni dell’operatore in considerazione del suo listino ufficiale in cui si riportano le seguenti possibilità:

Easy: 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS e 8 Giga di traffico dati al prezzo di 3,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 4,99 euro al mese;

1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS e 8 Giga di traffico dati al prezzo di e poi a Standard: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 30 Giga di traffico dati al prezzo di 5,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 6,99 euro al mese;

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 30 Giga di traffico dati al prezzo di e poi a Plus : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 6,99 euro al mese per tutto il 2021 e poi a 7,99 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 50 Giga di traffico dati al prezzo di e poi a High: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 70 Giga di traffico dati al prezzo di 7,99 euro al mese per tutto il 2021, poi a 8,99 euro al mese.

Prezzo bloccato fino al termine del 2021 con variazione concordata ad 1 euro in più col nuovo anno così come sopra indicato. L’acquisto si potrà completare anche online con spedizione tracciabile fino a casa della SIM, sebbene al momento la vendita è attiva solo presso i rivenditori autorizzati.