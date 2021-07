Netflix si prepara ad una stagione autunnale di grandi serie tv. Tra i titoli più attesi c’è senza dubbio La casa di carta. La serie tv spagnola sarà grande protagonista nel mese di Settembre e in quello di Dicembre con la messa a disposizione della quinta stagione. Per questa serie tv e per tante altre, gli appassionati di Netflix possono contare ora su due promozione molto vantaggiose.

Netflix, i migliori titoli in arrivo con le offerte a costo zero

La prima offerta, nata grazie alla partnership con TIM, è la Mondo Netflix. Al semplice costo di 12,99 euro i clienti di Tim potranno accedere ad un ticket completo che assicura tutti i contenuti di TIMvision e tutte le serie tv ed i film di Netflix. Nel prezzo è anche incluso il decoder TIMvision Box, senza costi aggiuntivi.

In alternativa, i clienti possono anche sfruttare la promozione di Netflix in accordo con Sky. Il ticket proposto per la tv satellitare si chiama Intrattenimento Plus. Il pacchetto Intrattenimento Plus mette a disposizione tutti i contenuti della tv streaming, con un prezzo ridotto di 9,99 euro ogni trenta giorni.

