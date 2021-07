Iliad ha deciso di estendere la promozione Flash 120 anche nel mese di Luglio. I clienti che scelgono questa tariffa low cost riceveranno un pacchetto tutto incluso. Nel dettaglio, la ricaricabile prevede chiamate no limits, SMS senza limiti e 120 Giga per la connessione internet. Il costo è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, i vecchi clienti e la Flash 120

La Flash 120 in queste settimane si è accreditata come la ricaricabile più conveniente per soglie di consumo e per prezzi. C’è però un lato oscuro di questa proposta che sta lasciando perplesso parte del pubblico. Ancora, infatti, Iliad non prevede per gli attuali clienti la possibilità di effettuare il cambio tariffa.

I clienti che attivano una promozione con il gestore francese dovranno accettare una corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta. Ad essere svantaggiati da questa politica sono gli abbonati che in passato hanno attivato le tariffe Giga 50 o Giga 40. Ad oggi, quindi, una nutrita parte del pubblico di Iliad non può scegliere la Flash 120 a discapito di promozioni che garantiscono soglie di consumi e prezzi più bassi.

Le attuali condizioni di Iliad sono ben chiari. Il processo di attivazione di Flash 120 per chi ha già una SIM attiva è molto macchinoso. In primo luogo gli utenti dovranno procedere con l’attivazione di una nuova rete e di conseguenza attivare anche un nuovo numero di telefono. L’attivazione può avvenire online o prezzo uno store ufficiale di Iliad. Proprio tale dinamica ha portato gli utenti a protestare con l’operatore attraverso i canali social.