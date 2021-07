Enel X e Gruppo Volkswagen: la partnership per 3000 punti di ricarica in Italia

Sembra ormai ufficiale la partnership tra Enel X e il Gruppo Volkswagen, due aziende che formeranno una joint venture finalizzata a diffondere al meglio le auto elettriche in Italia soprattutto con la creazione di una rete capillare dedicata all’infrastrutture di ricarica ad alta potenza. Arriveranno infatti ufficialmente 3000 unità HPC, le quali andranno ad incidere in circa 700 località entro il prossimo 2025.

Enel X e Gruppo Volkswagen: ecco le dichiarazioni dei numeri uno

Le parole di Francesco Venturini, CEO di Enel X, risuonano chiare:

“Condividiamo con Volkswagen una visione comune sull’elettrificazione globale dei trasporti, quindi una partnership con loro è stata naturale: la transizione energetica richiede un lavoro di squadra. L’industria automobilistica e il settore dell’energia dell’UE hanno l’esperienza e i mezzi necessari per far sì che la transizione energetica avvenga il più rapidamente possibile, percorrendo l’elettrificazione dei trasporti come una delle vie principali. Verso questo obiettivo, stiamo unendo le forze con Volkswagen e l’intero settore automobilistico nella progettazione e realizzazione di soluzioni di mobilità elettrica che siano accessibili e convenienti per tutti i conducenti, oltre ad essere sicure e sostenibili.”

Gli fa eco Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen:

“L’obiettivo di Volkswagen è quello di potenziare le infrastrutture di ricarica in tutto il mondo. La joint venture con Enel X installerà più di 3.000 punti di ricarica ad alta potenza in circa 700 località. Questo è un grande passo per l’e-Mobility in Italia e in Europa. Entro il 2025, le iniziative di Volkswagen forniranno 18.000 punti di ricarica ad alta potenza nel continente – questo costituisce un terzo dell’infrastruttura di ricarica ad alta potenza necessaria in Europa. Possono beneficiare di queste iniziative i conducenti di qualsiasi veicolo elettrico Volkswagen e di qualsiasi tipo di veicolo elettrico di altri produttori.“.