Firefox è uno dei pochi browser rimasti con un proprio motore di rendering, poiché Opera, Brave, Edge e altri ora utilizzano il motore Chromium di Google. Ciò significa che Mozilla può provare nuovi miglioramenti e modifiche al rendering a cui Google potrebbe non essere interessato. Poiché più browser vengono scritti nel linguaggio di programmazione Rust, Firefox diventa sempre più veloce.

Mozilla sta ora implementando la versione 90 del browser Firefox su entrambe le piattaforme desktop e Android con alcuni utili miglioramenti. Firefox 90 sul desktop aggiunge la possibilità di salvare, gestire e compilare automaticamente le informazioni sulla carta di credito, una funzione disponibile su Chrome e Safari da molti anni.

Firefox 90: il download é disponibile sia per PC che per smartphone

L’aggiornamento implementa anche WebRender (noto anche come Quantum Render), il compositore di pagine più veloce scritto in Rust, sulla maggior parte dei PC. WebRender è già disponibile su tutti i dispositivi Android ad eccezione di Chromebook e smartphone/tablet con chipset che utilizzano la grafica PowerVR e Adreno 4 (Snapdragon 808, Snapdragon 415, ecc.). Il supporto FTP è stato rimosso anche in Firefox 90, cosa che è avvenuta in Chrome all’inizio di quest’anno.

Nel frattempo, la versione Android di Firefox riceve lo stesso supporto per il riempimento automatico della carta di credito. Mozilla sta inoltre implementando Back/Forward Cache (BFCache) per alcune pagine, che è apparso in Chrome per Android l’anno scorso (Google lo sta ancora testando sul browser desktop). Sfortunatamente, Firefox 90 per Android non include il tanto atteso ritorno del supporto per le estensioni generali: devi ancora scegliere tra le poche disponibili dalle impostazioni dell’app.

Puoi scaricare Firefox per piattaforme desktop dal sito Web ufficiale del browser. La versione per Android è disponibile su Google Play Store.