Iliad offre la nuova Giga 120 con il 5G gratis ad un prezzo shock

Non ci sono ormai più limiti alla consapevolezza di Iliad, gestore che riesce ad unire sotto la stessa bandiera oltre 7 milioni di utenti. Si parla infatti insistentemente dei grandi numeri che questo provider sta riuscendo a realizzare, dopo poco meno di quattro anni di attività in Italia.

Sono ancora tante le persone scettiche in merito a Iliad e alla sua rete telefonica, mentre altrettante sembrerebbero essersi ricredute. Il gestore infatti ha dimostrato di avere tanta roba da offrire, soprattutto quando si tratta dei contenuti delle sue offerte. Durante gli scorsi mesi ne sono state viste alcune davvero incredibili se solo si parla di prezzi e contenuti interni. Attualmente poi sul sito ufficiale ci sono le due migliori risposte alla concorrenza, le quali arrivano con costi mensili ridotti e con tantissimi giga utilizzando anche il 5G.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono offerte da 80 e 120 giga con il 5G gratis

Qualcuno si era preoccupato di aver perso il treno che Iliad aveva fatto partire lo scorso mese di giugno. In realtà questo sta ripassando per un ritorno ad altissima velocità, compreso dell’offerta che tutti stavano desiderando. In questo caso il nome sarà Giga 120, contenendo però gli stessi minuti, SMS e giga. Ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G per navigare sul web al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.

Se vuoi puoi anche la promo da 80 giga, con minuti ed SMS senza limiti e con 80 giga in 5G. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € al mese per sempre.